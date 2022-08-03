بجاية: الدرك يوقف شخصا أثار الهلع وسط الساكنة والمصطافين بشاطئ “المغرة”

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخص (01) مبحوث عنه من أجل جنحة السرقة ببلدية تيشي ولاية بجاية.

أين تلقى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي، مكالمة هاتفية من طرف قائد مركز الحراسة بشاطئ المغرة بلدية بوخليفة. مفادها وجود شخص أثار الهلع والفزع وسط سكان قرية المغرة والمصطافين المتوافدين على الشاطئ. ويقوم بتمزيق جسمه بسكين قطع الورق (كيتار). على الفور تم تشكيل دورية والتنقل على جناح السرعة إلى عين المكان.

أين تم إيقافه ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ببلدية تيشي، لتلقي الإسعافات الأولية جراء الجروح التي حدثت له. ليتم بعد ذلك إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق بعد التحقيق معه، تبين أنه مبحوث عنه في قضية. جنحة السرقة بالعنف المتبوعة بالضرب والجــرح العمدي لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي. تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم الجاني أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.