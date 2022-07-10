بجاية: الدرك يوقف شخصا يحترف ترويج المخدرات بإستعمال حافلة لنقل المسافرين

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 14 قرص مهلوس 16.65غ من المخدرات (كيف المعالج) مع توقيف شخص، ببلدية خراطة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، بناءً على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة. مفادها وجود شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات والأقراص المهلوسة بإستعمال حافلة نقل المسافرين طيوطا كواستر، تعمل على خط البرزاخ ــــ خراطة.

على الفور تم تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية. بالضبط بمحاذاة قاعدة الحياة الأتراك بلدية خراطة، تم توقيف حافلة نوع طيوطا كواستر. يقودها شخص يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، بعد مراقبة الوثائق الإدارية للحافلة وتفتيشها. وعند فتح الغطاء الداخلي للباب الخاص بالسائق. تم العثور على كيس شفاف مخبأ بإحكام بداخله قطع من الكيف المعالج وزنها (16.65غ) مهيأة للبيع. 01 كيتور لتقطيع المخدرات + 14 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما تم العثور داخل الجيب الخلفي لسرواله على مبلغ مالي قدره 40500 دج من عائدات الترويج. مباشرة تم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم المعني أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة.