بجاية: الدرك يوقف 3 أشخاص ويحجز 257 أنبوب معدني بتوجة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة أنابيب معدنية المخصصة لإنجاز إحدى المشاريع الحيوية ببلدية توجة ولاية بجاية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية، تعود إلى تلقي معلومات عن شحن كمية من أنابيب معدنية والمقدرة بـ 257 أنبوب مخصصة لربط إحدى القرى بشبكة الغاز الطبيعي. ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان. أين تم إسترجاع الأنابيب المسروقة.

كما أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وفرار الشخص الرابع. كما مكنت العملية من حل قضيتين مماثلتين بأقاليم المجاورة. ليتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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