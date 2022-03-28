بجاية: الدرك يوقف 3 أشخاص ويحجز 257 أنبوب معدني بتوجة
تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة أنابيب معدنية المخصصة لإنجاز إحدى المشاريع الحيوية ببلدية توجة ولاية بجاية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية، تعود إلى تلقي معلومات عن شحن كمية من أنابيب معدنية والمقدرة بـ 257 أنبوب مخصصة لربط إحدى القرى بشبكة الغاز الطبيعي. ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان. أين تم إسترجاع الأنابيب المسروقة.
كما أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وفرار الشخص الرابع. كما مكنت العملية من حل قضيتين مماثلتين بأقاليم المجاورة. ليتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
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بجاية: الدرك الوطني يطيح بأفراد عصابة سرقة المواشي ببلدية فرعون
بجاية: الدرك الوطني يطيح بأفراد عصابة سرقة المواشي ببلدية فرعون
كما تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من 4 أشخاص. تقوم بسرقة المواشي وإسترجاع 5 رؤوس من الغنم ببلدية فرعون ولاية بجاية.
تعود حيثيات القضية أثناء تقدم الضحية، البالغ من العمر 33 سنة الساكن ببلدية فرعون ولاية بجاية. إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرعون من أجل التبليغ عن سرقة 16 رأس من الماشية أثناء رعيهم. وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. من أجل معرفة هوية الفاعلين تم توقيف شخصان يبلغان من العمر 24 و25 سنة، ينحدران من ولاية بجاية. قاموا بعملية السرقة.
ومواصلة للتحقيق وبعد تكثيف التحريات تم إسترجاع 5 أغنام مسروقة. بالإضافة كذلك إلى توقيف شخصين آخرين على مستوى بلدية فرعون يبلغان من العمر 25 و26 سنة وينحدران من ولاية بجاية. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله الجهات القضائية المختصة.