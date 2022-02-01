بجاية: الدرك يوقف 3 لصوص سرقوا منزلا واحرقوه ببني كسيلة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف عصابة متكونة من 03 أشخاص من أجل جناية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية السرقة طالت أحد منازل بلدية بني كسيلة، وبث الرعب في وسط المواطنين.

أين قامت مجموعة أشرار بالسطو على المنزل الكائن ببلدية بني كسيلة وسرقة محتوياته، وبث الرعب في وسطه مع القيام بحرق المنزل، بعد تنفيذ العملية قصد طمس أثار الجريمة، بناءً على ذلك تم تكثيف تحريات بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني كسيلة، أين تم الوصول الفاعلين ويتعلق الأمر بـ 03 أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية، تم مباشرة توقيفهم وإسترجاع المسروقات؛ بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف في القضية وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.