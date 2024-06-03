بجاية: السجن لإمرأة تورطت في الإعتداء والتخريب بمستشفى تيشي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة تيشي بأمن ولاية بجاية. من توقيف إمرأة في العقد الثالث من العمر تورطت في قضية الإعتداء على طبيب عمومي والتخريب العمدي لملك الغير. مع إحداث فوضى وشغب داخل مؤسسة عمومية إستشفائية بمدينة تيشي ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 في تمام الساعة الثامنة صباحا. مفادها قيام إمرأة بالعيادة المتعددة الخدمات تيشي بإحداث فوضى وهلع وسط المرضى والموظفين وهي تتلفظ بكلام فاحش. كما قامت بالإعتداء بالعنف على الطبيب المناوب مما أدى إلى إصابته بجروح على مستوى اليد. وتسببها في كسر زجاج باب قاعة المراقبة الطبية.

على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيها التي كانت في حالة سكر تحت تأثير المشروبات الكحولية. قد تبين بأنها قصدت العيادة لزيارة صديقتها التي تعاني من وعكة صحية. وقد قامت بأفعالها هذه حسب تصريحاتها للإهمال الذي طال صديقتها المريضة بذات العيادة.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية الإعتداء بالعنف على موظف “طبيب” أثناء تأدية مهامه. إحداث ضوضاء بداخل مؤسسة عمومية إستشفائية. تم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدها عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج مع أمر إيداع.