بجاية: السجن لثلاثيني مدان بالنصب والإحتيال بالمشميني

تمكـنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة شميني بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يمتهن النصب والإحتيال يبلغ من العمر 38 سنة.

تفاصيل القضية جاءت على إثر تسجيل شكوى شيخ كبير في السن مفادها تعرضه للنصب. من قبل شخص أوهمه بأنه من أقارب زوجته ويقيم بالمهجر. وهو يرغب في إستبدال مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية.

إلى غاية إقناعه وزرع فيه الثقة وبعد الحصول على المبلغ المالي المتفق عليه وعده بأنه في القريب العاجل سوف يحضر له ما يقابله من العملة الصعبة. إلا أنه غادر نحو وجهة مجهولة دون عودة.

ليكتشف في الأخير بأن ذلك الشخص ليس سوى محتال وليس من أقارب زوجته.

الفرقة المحققة وإستنادا إلى تصريحات الضحية والمواصفات التي قدمها عن المشتكى منه. وبعد تحليل الأسلوب المنتهج من قبل المشتبه فيه. وكذا النداء المحرر للجمهور سابقا من قبل المصالح المحققة في قضية مماثلة لقضية الحال بأمن دائرة أقبو تم التعرف على المشتبه فيه وتحديد هويته.

وبعد تكثيف الأبحاث تم توقيفه على مستوى مدينة أقبو. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية النصب والإحتيال.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 03 سنوات حبس نافذة مع أمر إيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 100000 دج.