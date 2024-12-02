بجاية: السجن لشخصين زَوّرا وثائق رسمية وأبلغا عن جريمة وهمية بصدوق

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة صدوق ببجاية من الإطاحة بشخصين تورطا في قضية تزوير شهادات إدارية والتبليغ عن جريمة وهمية.

تفاصيل القضية جاءت بعد تقدم شخص في وقت متأخر من الليل على الساعة الثانية والنصف صباحا. للتبليغ عن تعرض مركبته من نوع “بيجو بارتنر” المرهونة لدى البنك للسرقة من طرف مجهولين. بعدما ركنها بمحاذاة مقر إقامته بمدينة صدوق.

الفرقة المحققة وبعد تحريات حثيثة ومعمقة، تمكنت من كشف خيوط القضية، أين تبين تورط الشاكي في قضية التبليغ عن جريمة وهمية. حيث قام عن قصد ببيع مركبته المرهونة لشخص آخر ينحدر من ولاية المسيلة مقابل مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم. والتبليغ لدى مصالح الشرطة بسرقة المركبة.

مصالح الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشخص الشاري والمتورط هو أيضا في القضية. وبعد تمديد الاختصاص إلى مقر إقامته بولاية المسيلة، والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم توقيفه واسترجاع المركبة. كما أن عملية تفتيش مسكنه مكنت من ضبط و حجز 13 بطاقة رمادية مزورة ومبلغ مالي قدره 526000 دج.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية إهانة وتبليغ السلطات بجريمة يعلم بعدم وقوعها. تبديد والمشاركة في تبديد الأموال المرهونة، تزوير الشهادات التي تصدرها الإدارة بغرض إثبات حق و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صُدر ضدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أقبو.

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