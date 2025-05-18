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أخبار الجزائر

بجاية: السجن لشخصين يحترفان ألعاب الحظ و القمار الإلكتروني بتسكريوت

بقلم رابح.ص
بجاية: السجن لشخصين يحترفان ألعاب الحظ و القمار الإلكتروني بتسكريوت
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تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الخارجي تاسكريوت التابعة لأمن دائرة درقينة بولاية بجاية من توقيف شابين يبلغان من العمر24 و 30 سنة. تورطا في قضية جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. مخالفة عرض على الجمهور ألعاب الحظ و اليانصيب و القمار بدون ترخيص و جنحة تبييض الأموال.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها قيام شخص بعرض ألعاب الحظ واليانصيب و القمار الإلكتروني بالقرب من حظيرة بلدية تاسكريوت ببجاية. فور هذا تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، و بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي تم حجز هاتفه النقال. الذي كان يستعمله في هذا النشاط غير القانوني.

و بعد تفتيش هاتفه النقال بالتنسيق مع السلطات المختصة تم ضبط عدّة تطبيقات خاصة بمواقع الرهانات الرياضية و الكازينو. بالإضافة كذلك إلى صور و مقاطع فيديو منشورة على حسابه الشخصي تهدف إلى جلب أشخاص جدد للمشاركة في نشاطه و كذا رسائل نصية لشرح تعاملات شراء و تحويل الرصيد.

ومواصلة للتحقيق و بتفتيش مسكنه تم العثور على مبلغ مالي قدره 750000 دج و 8825 أورو من عائدات هذا النشاط. كما أسفر التحقيق على توقيف طالب جامعي من نفس المنطقة لأجل تورطه في قضية الحال.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل في قضية جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. و مخالفة عرض على الجمهور ألعاب الحظ و اليانصيب و القمار بدون ترخيص و جنحة تبييض الأموال. تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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