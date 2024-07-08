بجاية: السجن لشخصين يحترفان السرقة بإستعمال دراجة نارية

تمكن عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية. من توقيف شخصين يبلغان من العمر 17 و 20 سنة. يحترفان السرقة بالخطف في الطريق العام باستعمال دراجة نارية.

جاء هذا بعد تسجيل مصالح الشرطة سرقات بالخطف بإستعمال دراجات نارية بمختلف الأماكن بمدينة بجاية. من طرف شخصين يستهدفون بالخصوص الهواتف النقالة مصالح الشرطة ولأجل توقيف المشتبه فيهم. باشرت عمليات بحث وتحري واسعة وبعد تحديد النقاط والأماكن المشبوهة التي تحدث فيها السرقات. تم تدعيمها بدوريات راجلة وراكبة لعناصر الشرطة. وعلى مستوى شارع الأوراس ببجاية تم معاينة شابان في حالة تلبس وهما بصدد الإعتداء على شخص مسن وسرقة هاتفه النقال بالقوة والعنف.

مباشرة تم التدخل وتوقيفهما أين أبديا مقاومة شديدة وعنيفة لعناصر الشرطة ومحاولتهم الفرار على متن دراجة نارية. بعد تحويلهما إلى مركز الشرطة تبين بأنهما من محترفي الإجرام خاصة السرقات بالخطف والعنف. حيث يترصدون ضحاياهم بالأماكن المفتوحة خاصة بالشوارع الخالية من المارة وبعد الدراسة المسبقة للمكان والترصد الجيد للضحايا وإختيار الفترة المسائية قبل حلول الظلام بوقت قصير يقومون بعملية السرقة والفرار نحو وجهة مجهولة على متن دراجة نارية. وقد تمكنوا من سرقة عدة ضحايا بنفس الطريقة والأسلوب. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالتعدد في الطريق العام بإستحضار مركبة ذات محرك مع العود، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق أحد المشتبه فيهما عقوبة عام حبس غير نافذ والحكم على القاصر بإيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية أقبو.