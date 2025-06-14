بجاية.. السجن لشخصين يحترفان النصب والاحتيال عن طريق التسوّل

تمكـنت عناصر الشرطة لأمن دائرة سيدي عيش بأمن ولاية بجاية من توقيف شابين يبلغان من العمر 23 و 35 سنة، يحترفان النصب و الاحتيال على المواطنين عن طريق استعطافهم.

تـفاصيل العملية جاءت على إثـر قيام عناصر أمن الدائرة بدوريات مراقبة بإقليم الإختصاص و لدى وصولهم إلى جـسر الراجلين وسط مدينة سيدي عيش. لفت انتباههم شخصين يقومان بطلب المساعدة من المارة يحمل كلاهما شارة مكتوب عليها ” دير الخير” باللغة العربية و الفرنسية. كما كان بحوزتهما لافتة من الورق المقوى بها صورة لطفل صغير معاق محتاج للمساعدة من أجل إجراء عملية جراحية خارج البلاد و حصالة نقود.

و بعد الاستفسار معهما عن الرخصة لجمع التبرعات تبيّن أنهما لا يحوزان عليها عليه تم توقيفهما. و حجز حصالة جمع القطع النقدية المتبرع بها من طرف المواطنين. التي كانت بحوزتهما و تحويلهما إلى مركز الشرطة لإستكمال التحقيق. والذي أثبت بأن المشتبه فيهما يحترفان النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إستعطافهم باللافتة. الورقية المزيفة التي قاما بإستنساخها من مقهى الأنترنت فيما بعد يقومان بتقسيم العائدات بينهما.

و قد تم انجاز ملف جزائي ضدهما لأجل قضيـة النصب الموجه للجمهور و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد إحالتهما على إجراءات المثول الفوري صدر ضدهما عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. مع الإيداع في الجلسة و غرامة مالية قدرها 100000 دج لكل واحد منهما.

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