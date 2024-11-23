بجاية: السجن لطالب جامعي سرق حاسوبا من داخل الإقامة الجامعية برشيش

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الأول برشيش التابع لأمن دائرة القصر ببجاية، من توقيف طالب جامعي تورط في قضية السرقة بالكسر داخل إقامة جامعية متبوع بالتخريب العمدي لملك الدولة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى ضد مجهول لطالب جامعي تعرض للسرقة من داخل غرفته. بالإقامة الجامعية برشيش بمدينة القصر مست حاسوبه المحمول.

بناءً على هذا، تم فتح تحقيق في القضية وبعد إجراء المعاينة الميدانية، تبين أن المشتبه فيه. بعدما قام بكسر باب الغرفة والدخول إليها قام بتخريب باب الخزانة الخشبية و أستولى على حاسوب الضحية. بكل مستلزماته وغادر دون أن ينتبه له أي شخص. الفرقة المحققة، و بعد تحريات معمقة تمكنت من تحديد مكان تواجد الحاسوب محل السرقة بمقهى انترنت وسط مدينة القصر.

وبعد التحقيق تبين أن المشتبه فيه طالب جامعي استغل غياب أصحاب الغرفة لحضور حفل منظم بنادي الإقامة. وقام بفعل السرقة ليلا و سلم الحاسوب لصاحب مقهى انترنت لإعادة تشفيره و حذف كل ما بداخله من محتوى وإعادة برمجته من جديد بداعي نسيان كلمة المرور.

وعليه قامت عناصر الشرطة بوضع خطة محكمة من خلالها تم توقيف المشتبه فيه وسط مدينة القصر. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالكسر من داخل إقامة جامعية متبوع بالتخريب العمدي لملك الدولة، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صُدر ضده أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

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