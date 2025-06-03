بجاية: السجن لعناصر شبكة ترويج المخدرات بسيدي عيش

تمكـنت عناصر أمن دائرة سيدي عيش بأمن ولاية بجاية من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و 36 سنة. تورطوا في قضية حيازة وإستهلاك و ترويج المخدرات بمدينـة سيدي عيش بولاية بجاية.

العملية جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر أمن الدائرة. مفادها قيام المكنى “لافالي” و هو معروف لدى مصالح الشرطة ببيع وترويج المؤثرات العقلية. بمدينة سيدي عيش ببجاية. فور هذا تمّ فتح تحقيق في القضية.

كما تم بعد عملية الترصد و المراقبة تم مشاهدة المشتبه فيه بحي شعبي بالمدينة. وهو بصدد بيع مخدرات لشابين. و عليه تم مداهمة المكان و توقيفهم و بعد إخضاع المشتبه فيه الرئيسي لعملية التلمس الجسدي. ضبـط بحوزته على 60 غ من المخدرات “كيف معالج”. و مبلغ مالي قدره 09 ملايين سنتيم الذي يعـد من عائدات الترويج.

هذا الأخير وبالتنسيق مع النيابة المختصة. وبعد تفتيش منزله تم ضبط و حجز خرطوشة مسدس من عيار 7.65 ملم بغرفة نومه.

و قد تـم إنجاز ملـفين جزائين ضد المشتبه فيه الرئيسي لأجل قضيتي حيازة المخدرات لغرض المتاجرة. و حيازة ذخيرة بدون رخصة. كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضده عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية قدرها 200000 دج في حين تم إنجاز ملف جزائي لأجل استهلاك المخدرات ضد المشتبه فيهما الآخرين. أين صدر ضدهما عقوبة 06 أشهر حبسا غير نافذة.

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