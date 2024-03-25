بجاية: السجن لفتاة قامت بعمل تخريبي بالمحطة البرية للمسافرين

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من توقيف فتاة تبلغ من العمر 30 سنة تنحدر من ولاية مجاورة. تورطت في التخريب العمدي لملك الغير.

جاء هذا بعد تلقي مصالح الشرطة إتصال من أعوان الشرطة العاملين بالمحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية. مفاده توقيف فتاة في مقتبل العمر كانت في حالة هيستيريا و هيجان قامت بكسر زجاج واجهة شباك حجز التذاكر مابين الولايات بالمحطة. بسبب تأخر الحافلات المتجهة إلى الجزائر العاصمة كونها في عجلة من أمرها لإجراء مقابلة توظيف. و بعد تنقل الفرقة المحققة إلى عين المكان تم معاينة الزجاج المخرب و تحويل المشتبه فيها إلى مركز الشرطة.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية التخريب العمدي لملك الغير وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدها عقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج و تعويض للضحية بمبلغ مالي يقدر بـ 200.000 دج.