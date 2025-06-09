بجاية.. السجن لفتاة نشرت فيديوهات تحرض على الفسق عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية لأمن ولاية بجاية، من توقيف صاحبة حساب بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تبلغ من العمر 20 سنة يتضمن عرض على الجمهور فيديوهات بث مباشر لمحتويات مخلة بالحياء تحرض من خلالها على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي.

تفاصيل القضية جاءت بعد الرصد والاستغلال التقني لذات الحساب الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. أين كانت صاحبة الحساب تقوم بنشر وترويج مضمون يحرض على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق. بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة لتتمكن مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيها. ومكان تواجدها وتوقيفها مع حجز الوسيلة المستعملة في الجريمة.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية جنحة عرض للجمهور صور مخلة بالحياء. جنحة الإغراء العلني للأشخاص بقصد تحريضهم على الفسق بأية وسيلة كانت.

وتم تقديمها أمام النيابة المختصة أين صدر في حقها عقوبة عامين حبس نافذة مع الإيداع بالجلسة وغرامة مالية قدرها 200000 دج.

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