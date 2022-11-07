بجاية: حجز 7 قناطير من “الفريك” فاسدة بسيدي عيش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيش في ولاية بجاية. من حجز كمية معتبرة من القمح الصلب المرحي على شكل “فريك”. فاسد وغير صالح للإستهلاك البشري.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 690 كلغ. وتعود تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة العاملة على مستوى مفترق الطرق مقبرة الشهداء. بعمليات ومراقبة وتفتيش روتينية لمركبات نقل البضائع. أين تم توقيف مركبة من نوع طويوطا تحمل ترقيم ولاية بسكرة. وعلى متنها شخصين. وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها معبئة بكمية معتبرة من المواد الغذائية. متمثلة في قمح صلب مرحي على شكل فريك.

كما تبين بعد مراقبة هذه السلعة أنها متعفنة وفاسدة نتيجة وجود حشرات ودود بداخلها. ليتم مباشرة الإتصال بمصالح التجارة لقمع الغش لسيدي عيش. والتي بدورها بعد معاينتها للسلعة أقرت بأنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك. وعليه تم حجز هذه السلعة وإتلافها مع إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله للجهات المختصة.