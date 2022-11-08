بجاية..الشرطة تطيح بأفراد عصابة يحترفون سرقة المنازل

أطاحت عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية، بجماعة أشرار تتكون من 3أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 27 سنة مختصة في سرقة المنازل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفادها ضبط سكان أحد العمارات المقابلة للإقامة الجامعية 17 أكتوبر لشخص غريب داخل أحد الشقق بصدد السرقة.

مباشرة تم التنقل إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه داخل الشقة مع إسترجاع أداة الجريمة والتي تم بها كسر باب الشقة والمتمثلة في مقلاع المسامير، بالإضافة إلى حجز قفازات كانت بحوزة المشتبه فيه.

وأثناء إجراء المعاينة الميدانية للشقة محل السرقة تم إيقاف مشتبه فيه ثاني غريب عن الإقامة كان مختبأ في الطابق الأخير من العمارة، وقد تعرف عليه السكان أين شاهدوه عدة مرات يتردد على الحي رفقة المشتبه فيه الأول و شخص آخر.

هذا الأخير تم توقيفه هو الآخر لتورطه ومشاركته في عملية السرقة.و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالكسر من داخل مسكن، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.