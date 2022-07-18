بجاية.. الشرطة تطيح بشخصين يحترفان سرقة المنازل بإرياحن

أطاحت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية بشخصين يحترفان سرقة المنازل يبلغان من العمر 16 و 26 سنة.

وتعود تفاصيل القضية بعد تلقي مصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل إتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفاده تعرض شقة سكنية بقرية إرياحن للسرقة من طرف شخصين تم ضبطهما بعين المكان من قبل جيران الضحية.

وفور ذلك إنتقلت عناصر الشرطة إلى المكان محل السرقة وتم توقيف المشتبه فيهما واللذان ضبطا بحوزتهما على بعض المسروقات.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضدهما لأجل قضية تكوين جمعية أشرار من أجل إرتكاب السرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل والتعدد وتحريض قاصر على فساد الأخلاق.

وقد تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد الأول عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج، أما المشتبه فيه الثاني فقد تم وضعه بالمركز المتخصص في حماية الطفولة.