بجاية: الشرطة تطيح بشخص يحترف النصب والإحتيال على المواطنين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة تورط في عدة قضايا نصب و إحتيال بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بالمحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية بدوريات مراقبة روتينية داخل المحطة. أين لفت إنتباههم حدوث مناوشات بين مجموعة من الأشخاص. وبين شخص آخر كادت أن تتحول إلى شجار عنيف بينهم. ليتدخل أفراد الشرطة مباشرة وتحويلهم إلى مركز الشرطة بالمحطة البرية.

وبعد الإستفسار مع أفراد المجموعة تبين بأن ذلك الشخص قام بالنصب عليهم و أخذ منهم مبالغ مالية كتسبيقات بعدما أوهمهم أنه سيبيع لهم سيارات قام بشرائها في المزاد العلني. وأن المركبات متواجدة بأحد الحظائر بمدينة بجاية. وبعد تسلمه منهم المبالغ المالية إختفى عن الأنظار وبقي يتلاعب بهم ويتهرب منهم.

كما تبيّن بعد التحقيق مع المشتبه فيه بأنه بعدما نصب على ضحاياه وأوهمهم ببيعهم السيارات السالفة الذكر. وتسلم مبالغ مالية من الضحايا الأربعة قدرت بمجموع 378 مليون سنتيم وأختفى عن الأنظار. بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب والإحتيال. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة ببجاية وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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