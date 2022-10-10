بجاية: الشرطة تطيح بعصابة أحياء زرعت الرعب والخوف وسط السكان القصر

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية في إطار مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 27 سنة، لتورطهم في قضية تكوين عصابة الأحياء بهدف إقتراف أفعال إجرامية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة لعدد من الشكاوى وطلبات تدخل من مواطنين. خاصة في أوقات متأخرة من الليل تعرضوا للإعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء وإنتهاك حرمات منازلهم. من طرف مجموعة من الأشخاص معتادي الإجرام وذلك على مستوى الحي الشعبي المسمى ” عين لحلو ” وسط مدينة القصر.

حيث تقوم هذه الجماعة ببث الرعب والخوف وسط السكان والمارة وهذا من خلال تهديداتهم وإعتداءاتهم المتكررة بمختلف الأسلحة البيضاء (سيوف، سكاكين، خناجر، وعصى مثبتة بمسامير). هذه الجماعة تستهلك المخدرات والمشروبات الكحولية جهرا حاملين أسلحة بيضاء ظاهرة بمختلف أشكالها. فور ذلك باشرت مصالح الشرطة عمليات بحث وتحري واسعة أين كللت بتحديد هوية هذه الجماعة وتوقيفهم. وقد ضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات (قنب هندي) تقدر بـ 183 غرام، كمية من المهلوسات. مبلغ مالي قدره 65500 دج من عائدات ترويج المخدرات.كمية من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى حجز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء يتمثل في سيوف وسكاكين و خناجر وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام. تستعمل في الإعتداءات وترهيب السكان. خلال نفس العملية تم إسترجاع دراجتين ناريتين محل سرقة تستعملان في تنقلاتهم لنقل وتوزيع المخدرات.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين عصابة أحياء بهدف إقتراف أفعال إجرامية. حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، الإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. التخريب العمدي لملك الغير والتهديد بالقتل. حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي. بث الخوف والرعب وسط السكان، إقلاق راحة المواطنين وإخفاء أشياء مسروقة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.