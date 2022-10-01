بجاية..الشرطة تطيح بفتاة و مروج المهلوسات في أوساط الشباب بحي سوماكوب

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائي وفتاة تبلغ من العمر 28 سنة تورطا في قضية حيازة وترويج المهلوسات.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام المدعو/ ز ل البالغ من العمر 46 سنة، ببيع وترويج المهلوسات في أوساط الشباب متخذا من حي صوماكوب مكانا للبيع والترويج.

وفور ذلك تم تنقل عناصر الشرطة بالزي المدني إلى عين المكان وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه تبين صحة المعلومات وأنه يقوم بإخفاء كيس صغير الحجم بمزهرية متواجدة على الرصيف بالقرب من مدخل مؤسسة التصدير والإستيراد.

ويتردد إلى نفس المكان من حين لآخر لتسليم الّأقراص المهلوسة إلى زبائنه بعد إستيلام مبلغ مالي، وبعد إختيار الوقت المناسب تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، بالإضافة إلى توقيف زبونة على متن سيارة من نوع بيكانتو بعد شرائها مباشرة قرصين مهلوسين بمبلغ 1000 دج، خلال العملية تم ضبط وحجز 28 قرص مهلوس كانوا مخبأين داخل المزهرية المتواجدة على الرصيف، كما تم إسترجاع 25 ظرف فارغ من المؤثرات العقلية. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لأجل البيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهما أمر إيداع.