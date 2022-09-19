بجاية.. الشرطة تعالج 467 قضية إجرامية خلال شهر أوت

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر أوت من سنة 2022 من معالجة 467 قضية، منها 104 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 119 شخصا.

كما تم معالجة 147 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 159 شخصا ، على إثرها صدر ضد 9 أشخاص منهم أمر إيداع.

وعالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 94 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 112 شخصا، صدر ضد 28 شخص أمر إيداع.

أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 10 قضايا تورط فيها 12 شخصا.

وبخصوص القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 14 قضية تورط فيها 18 شخصا، كما تم معالجة 92 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 92 شخص وصدر ضد 19 شخصا منهم أمر إيداع.

بالإضافة إلى تسجيل 06 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 06 أشخاص.