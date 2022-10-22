بجاية: الشرطة توقف شابين إعتديا بالسلاح الأبيض على قاصر بحي شباطي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شابين يبلغان من العمر 18 و23 سنة. لتورطهما في الإعتداء على قاصر بواسطة أسلحة بيضاء ومادة حمضية خطيرة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تقدم والد القاصر إلى مصالح الشرطة ليلا للتبليغ عن تعرض إبنه المتواجد في المستشفى في حالة حرجة. للضرب والإعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف شخصين مسببين له جروح خطيرة على مستوى يده.

بالإضافة إلى رشه بواسطة مادة حمضية خطيرة أصابته في عينيه مسببة له أضرار خطيرة على مستواها. وذلك على مستوى حي شباطي ببجاية، بداية التحقيق كانت بعد خروج القاصر من المستشفى .التي مكث فيها أكثر من 15 يوما والتي سمحت بتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما. وقد تبين بأن المشتبه فيهما قاما بالتخطيط لأجل الإعتداء على الضحية من خلال الإتصال به ليلا عن طريق الهاتف وإيهامه بأنهم يرغبون في شراء دراجته النارية. وبمجرد قدومه تعرض للرش في عينيه بمادة حمضية خطيرة وضربه بواسطة سكين. ليلودا بالفرار نحو وجهة مجهولة.وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. مع سبق الإصرار، جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع والمشتبه فيه الثاني وضع تحت الرقابة القضائية.