بجاية: الشرطة توقف مرتكب جريمة قتل باستخدام مسدس بأميزور

تمكـنت مصالح أمن ولاية بجاية و في ظرف وجيز من فك خيوط جريمة قتل وقعت بمدينة أميزور و توقيف مرتكبها.

تفاصيل العملـية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة لأمن دائرة أميزور على الساعة 11:30 صباحا بلاغا من طرف أحد المواطنيين مفاده وجود شريكه داخل محله التجاري وسط مدينة أميزور ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين عاينوا شخصا ملقى على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء وعليها آثار جروح بليغة على مستوى الجهة الأمامية للرقبة بواسطة أداة حادة. الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى مدعومة بفرقة الشرطة العلمية والتقنية وكذا فرقة البحث والتدخل، وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أميزور، تمكنت في ظرف قياسي من فك خيوط القضية. وتوقيف شخص مشتبه فيه أمسية نفس اليوم. مع إسترجاع أدلة مادية بعد تمشيط محيط مسرح الجريمة تتمثل في سلاح ناري (مسدس) عليه آثار دم. إضافة إلى بعض الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه ملطخة بالدماء وبداخلها سلاح أبيض (سكين) ملطخ هو الآخر بالدم.

كما تم إسترجاع مبلغ مالي معتبر ملك للضحية كان داخل الصندوق الخلفي لمركبته التي كانت مركونة بالقرب من مسرح الجريمة. حيث بيّن التحقيق بأن الضحية كان على موعد صبيحة نفس اليوم من أجل تسليم ذلك المبلغ إلى أحد الزبائن مقابل مبلغ مالي من العملة الصعبة (الأورو).

وحيث قام هذا الأخير بالاعتداء على الضحية قصد سلبه المبلغ المالي السالف الذكر. بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية جناية الإغتيال لغرض الإعداد لتنفيذ جنحة السرقة باستعمال سلاح ناري وسلاح أبيض. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صُدر في حقه أمر إيداع.

