بجاية.. الشرطة توقف موظفا احتال على زبائن الشركة الجزائرية للمياه

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية موظف عمومي يبلغ من العمر 35 سنة تورط في قضايا نصب وإحتيال وإساءة إستغلال وظيفة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام المشتبه فيه بالنصب والإحتيال على زبائن الشركة الجزائرية للمياه.

فبعد تسديد الزبائن لثمن الفواتير المستحقة عليهم يتفاجؤون في الفاتورة المقبلة وجود نفس المبلغ المدفوع كديون سابقة لم تسدد بعد.

وقد كرر هذا الموظف نفس العملية لضحايا كثر، وقد تقدم كل الضحايا إلى مركز الأمن وسجلوا شكاوي بهذا الخصوص.

وأمام هذا الوضع تم إستدعاء الموظف السالف الذكر، وتم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية النصب والإحتيال، إساءة إستغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه.

فينا تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.