بجاية: الشروع في إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بقدرة 5000 طن

أعطيت إشارة إنطلاق أشغال إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بمنطقة ملاكو ببلدية صدوق في ولاية بجاية. الصومع بقدرة إستيعاب بواقع 5000 طن من الحبوب.

يدخل هذا المشروع تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي التي اقرها رئيس الجمهورية من خلال إطلاق برنامج توسيع القدرات الوطنية لتخزين الحبوب.

هذا وقد أعطى الوالي إشارة انطلاق أشغال هذا الإنجاز الإستراتيجي وسيكون في مصف المكاسب التنموية التي حظيت به الولاية في اطار انجاز المشاريع القاعدية الكبرى لزيادة قدرات تخزين محاصيل الحبوب.