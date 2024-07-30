بجاية: الشروع في الدراسة لإنجاز مشروع تيليفيريك “قورايا”

‏بعد رفع التجميد على المشروع الخاص بإنجاز مصعد هوا ئي بمدينة بجاية كمشروع مهيكل و التعجيل في تجسيده ميدانيا.

أمر والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش مسؤولي المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل Etac المكلفة بدراسة المشروع وكذا مسؤول مؤسسة مترو الجزائر بمعية مدير النقل لولاية بجاية بالإسراع في إنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع مع العمل على تقليص الأجال المحددة وإنجاز هذا المشروع الحيوي في أرض الواقع بحلول الأشهر القليلة. نظرا للأهمية الكبيرة مع تتمة المشروع الذي ينتظره سكان مدينة بجاية بالخصوص بفارغ الصبر بحيث سيسمح كوسيلة عصرية في مجال النقل بالتخفيف من ازدحام حركة المرور ببجاية و إضفاء صبغة جمالية على المدينة وضمان تنقل الزوار والسياح من وسط المدينة إلى أعالي جبل “ڤورايا” في أحسن الظروف للتمتع بالمناظر الجميلة وكذا تقليص الاكتظاظ على الطريق المؤدي لذات الموقع.

هذا وقد تم معاينة الأمكنة والمواقع الأرضية المقترحة لمسار المصعد الهوائي الممتد إلى المنتزه “ڤورايا”