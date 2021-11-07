بجاية..الشروع في بيع كميات من البطاطا بسعر 50 دج للكيلوغرام

شرعت مصالح الفلاحة بالشراكة مع مصالح التجارة في طرح شحنات من مادة البطاطا وبيعها للمواطنين بسعر مسقف بي 50 دج للكيلوغرام الواحد.

وذلك عبر نقاط بيع مفتوحة على مستوى بعض الأحياء الحضرية بدءتها بالمنطقة العمرانية سيدي علي البحر بعاصمة الولاية.

وترمي العملية الى وضع حد لجشع تجار هذه المادة بعد أن تخطى سعرها حدود 140 دج للكلغ.

و للحد من مضاربة التجار وإستغلالهم لهذا الظرف، كما سيتم توسيع نقاط بيع البطاطا مباشرة للمستهلك بسعر 50 دج لكسر جماح جشع المضاربين.