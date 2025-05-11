بجاية.. الشروع في تفريغ الميناء من حمولات الخشب نقلها الى منطقة الفسحة

باشرت مختلف فرق مصالح ميناء بجاية في أعمال رفع شحنات الخشب المستورد من الموضع المخصص بعد تفريغه من البواخر.

جاء ذلك تطبيقا للأوامر الصارمة لوزير النقل سعيد سعيود غداة الزيارة العملية التي قام بها الوزير مرفقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية و لقائه المغلق بإطارات مؤسسة الميناء اين أمر الوزير بتسريع عمليات تحرير الميناء من البضاعة لاسيما مادة الخشب لتخفيف الضغط الإقتصادي على الميناء تزامنا مع تزايد نشاط الحاويات و النقلة المينائية العمل 24 ساعة أي دون إنقطاع.حيث باشرت عمليات نقل حمولات الخشب الى منطقة الفسحة تيكستار عبر خط السكة الحديدية و على متن قطارات تجارية. تهدف هذه التعبئة العامة إلى تحرير المساحات بسرعة وتحسين استغلال الميناء