بجاية..الطائرة الروسية BE 200 تشرع في إطفاء حـريق بغابة فيراس بكنديرة

أستخدمت لأول مرة الطائرة الروسية المستأجرة القاذفة المائية من نوع BE 200، لإطفاء حريق شب بغابة تيفيراس بإقليم بلدية كنديرة.

أين تمكنت بعد طلعات جوية مكثفة بدعم من أفراد الحماية المدنية وأعوان الغابات و بمساعدة مواطنين متطوعين بصهاريح مياه.

بالإضافة الى دعم من عمال البلدية المجاورة برباشة من إخماد الحريق في ساعات متأخرة من الصباح.

وهو الحريق الذي كاد أن يلحق خسائر معتبرة بالثروة الغابية والنباتات و حتى الأشجار المثمرة التي يعتمد عليها السكان كمصدر عيش.

وحسب تقييم لمصالح الحماية المدنية والغابات فإن هذا الحريق أتلف ما لا يقل عن خمسة هكتارات من المساحات الخصراء.

وتدعو مختلف مصالح الدولة كل المواطنين لتوخي الحذر وعدم اللجوء الى إضرام النار تحت حجة او أشغال التنظيف لأن هناك تعليمة صادرة تمنع ذلك خلال مدة شهور الصيف.