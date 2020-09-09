بجاية: العثور على أعضاء جسم إنسان داخل بالوعة

تلقى عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية طلبا بالتدخل العاجل على مستوى شبكة صرف المياه بحي دواجي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم الإشتباه في تواجد شيء داخل بالوعة و حين تفحصها من الحماية المدنية عثر على أحد أعضاء جسم الإنسان.

وقامت ذات المصالح بانتشال قدمين حالتهما متعفنة و لاتزال الأبحاث متواصلة للعثور على اعضاء بشرية اخرى محتملة.

وحسب ذات المصادر، فقد استبعدت أن يكون الشخص المتوفي قد جرفته المياه لأن الولاية لم تشهد فيضانات.

من جهتها فتحت مصالح اأمن الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.