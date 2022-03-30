بجاية: العثور على التلميذة ثانينا بأوزلاقن
أفادت عائلة “حمداش” بإفري أوزلاقن في ولاية بجاية بخبر العثور على إبنتهم “ثانينا” المفقودة منذ يوم الخميس الماضي في ظروف غامضة بعد خروجها مباشرة من إمتحان في إخدى المواد التربوية بثانوية هلوان يبلدية إفري أوزلاقن.
حيث إختفت لمدة ستة أيام و عائلتها في رحلة البحث عنها في كل مكان الى غاية صبيخة اليوم الأربعاء عثر عليها أفراد عائلتها سالمة معافاة.
و كان النهار أونلاين سبقا الى نشر خبر إختفاء التلميذة البالغة من العمر 18 سنة تخضر لشهادة البكالوريا.
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بجاية..الدرك الوطني يحجز أزيد من 4 قناطير من اللّحوم الحمراء بسمعون
كما حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، أزيد من قناطير من اللّحوم الحمراء مجهولة مصدر موجهة للإستهلاك البشري ببلدية سمعون ولاية بجاية.
وتعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بدورية عبر الطريق الولائي رقم 22 ببلدية سمعون.
ليتم توقيف شاحنة نوع هيونداي H100، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 52 سنة.
وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها، عاينوا أنه ينقل لحوم حمراء، قدر وزنها بـ 420 كغ.
وبعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لبلدية سمعون، تبين بأن اللّحوم الحمراء و الأحشاء المحجوزة غير قابلة للإستهلاك البشري.
ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة وردمها.
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حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.