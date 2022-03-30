بجاية: العثور على التلميذة ثانينا بأوزلاقن

أفادت عائلة “حمداش” بإفري أوزلاقن في ولاية بجاية بخبر العثور على إبنتهم “ثانينا” المفقودة منذ يوم الخميس الماضي في ظروف غامضة بعد خروجها مباشرة من إمتحان في إخدى المواد التربوية بثانوية هلوان يبلدية إفري أوزلاقن.

حيث إختفت لمدة ستة أيام و عائلتها في رحلة البحث عنها في كل مكان الى غاية صبيخة اليوم الأربعاء عثر عليها أفراد عائلتها سالمة معافاة.

و كان النهار أونلاين سبقا الى نشر خبر إختفاء التلميذة البالغة من العمر 18 سنة تخضر لشهادة البكالوريا.

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