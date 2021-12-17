بجاية: العثور على الطفلة ملاك بعد اختفائها في ظروف غامضة

عثر ظهر اليوم الجمعة على الطفلة ملاك من عائلة اسعادي و البالغة من العمر 15سنة والتي خرجت من بيت عائلتها في الأربع وعشرين الماضية اي بيوم حوالي الساعة التاسعة صباحا في اتجاه احدى المحلات التجارية لشراء بعض حاجيات البيت ومنذ تلك اللحظة اختفت. ومن ثم تباشر عائلتها في عمليات البحث بعد إطلاق نداء اختفائها عن الأنظار.

الطفلة ملاك عادت الى بيت أسرتها سالمة معافة حيث تم العثور عليها بضواحي مدينة بجاية عند أحد الأقارب وهي بصحة جيدة.

وذكر مصدر ان سبب الاختفاء كان مع الاعلان عن نتائج امتحانات الفصل وانخفاض معدلها . هذا و تصدر خبر اختفاء الطفلة ملاك صدر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق تضامنا مع أسرة الطفلة ودعما لعمليات البحث عنها.

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تمكن عناصر الدرك الوطني، بولاية تيارت اليوم الثلاثاء، من العثور، على الطفلة “ميمونة قوجيل” والتي تبلغ من العمر 13 سنة في صحة جيدة بولاية تلمسان.

وغابت الطفلة ميمونة عن منزلها العائلي منذ 3 أيام بعد خروجها صباحا دون رجعة، حسب ما أكده والدها. لتقوم مصالح الدرك الوطني بالتدخل وإعداد خطة محكمة من أجل العثور على الطفلة المختفية.

عودة الطفلة “ميمونة”، سالمة إلى أهلها كان بفضل فطنة عناصر الدرك الوطني وسرعة التدخل والتنفيذ. حيث فتحت تحقيق باشرته مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين فور إبلاغها بقضية إختفاء الطفله. ليتم الاستعانة برقم الهاتف وصفحة الفايسبوك الخاصة بها.

توقيف شخص إستدرج الطفلة “ميمونة” عبر الفايسبوك إلى ولاية بالشرق الجزائري

من جهتها قامت مصالح الدرك الوطني، بتفقد الحساب الخاص للطفلة “ميمونة” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والتي تم من خلاله الكشف عن مراسلات جمعتها رفقة شخص آخر يفترض أنه هو من إستدرجها بعد ذلك إلى ولاية بالشرق الجزائري.

وقد تم التنسيق مع مصالح الدرك هناك والذين قاموا بعملية البحث والتحقيق مع الشاب الذي تم الكشف عن هويته سريعا وهو المسؤول عن إستدراج الفتاة قبل محاولة محاولة التخلص منها عن طريق إرسالها على متن حافلة الى ولاية تلمسان.

كما كانت الطفلة محل شكوك، مما استدعى أصحاب الحافلة لإبلاغ الجهات المختصة. التي قامت باسترجاعها وابلاغ عائلتها التي اتجهت لاسترجاع ابنتهم. في وقت يتواصل تحقيق الدرك الوطني لكشف الملابسات الحقيقية لقضية اختفاء الطفلة من بيتها العائلي

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وكان والد الطفلة المسماة قوجيل ميمونة 13 سنة، من سي الحواس بولاية تيارت قد بعث نداء قصد العثور على إبنته.

والتي خرجت حسب اقواله من المنزل العائلي بسي الحواس على الساعة 7:35 صباح اليوم ولم تعد الى غاية الساعة.

ويقول والدها انه كان بمدينة مهدية عندما تلقى اتصالا من عائلته الذين ظنوا انها مع والدها غير ان ذلك لم يحدث.

وحين عاد الوالد قاموا بالاتصال على هاتفها دون رد يذكر وهو يبعث بنداء لكل من رآها.

او يعرف عنها شيئا الاتصال بالعائله او بالدرك الوطني الذي تم ابلاغ مصالحه بذلك .