بجاية: العثور على جثة فتاة مفقودة بواد ثالة أوغانيم بخراطة

أفاد مصدر محلي مطلع بالعثور على الفتاة المسماة (ع. ن) ميتة جثتها معلقة بين الصخور بواد ثالة أوغانيم بإقليم دائرة خراطة شرق ولاية بجاية.

فور ذلك تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إنتشال جثة الضحية من المكان الذي عثر عليها المواطنين.

الضحية كانت قد خرجت من منزل عائلتها قبل يوم دون عودتها منذ تلك اللحظة يجهل مكان تواجدها. مباشرة سارع المواطنون إلى تنظيم حملة بحث واسعة بين أرجاء المنطقة و تعقب أمكنة يفترض مرت منها.

وأفضت العملية الى العثور على الفتاة ميتة معلقة بالصخور وسط الواد. هذا و فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا امنيا للوقوف على ملابسات هذه الحادثة.

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