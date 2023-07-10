بجاية: القبض على شابة وشريكها بتهمة سرقة بيت والدتها!

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية بجاية من توقيف إمراة وعشيقها البالغين من العمر 31 و28 سنة على التوالي تورطا في قضية السرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بواسطة سكين.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى إمراة ضحية سرقة تبلغ من العمر 60 سنة. تعرضت للسرقة بالتهديد والعنف من طرف مجهول عندما كانت في زيارة عائلية لبيت خالتها.

وكانت الضحية بمفردها في البيت وعلى غفلة دخل شاب ملثم حاملا سكين في يده ومباشرة تهجم عليها. وقام بإمساكها وتهديدها بالقتل بوضع السكين على رقبتها.

وقام الشاب بنزع جميع مجوهرات الضحية، التي كانت ترتديها ثم جرها إلى غرفة أخرى وقام بالإستيلاء على حقيبتها اليدوية. وسرقة جميع محتوياته من مجوهرات ومبلغ مالي يقدر بـ8000 دج وساعة يدوية وهاتف نقال.

الفرقة المحققة مباشرة بعد تسجيل شكوى الضحية باشرت عمليات بحث وتحري واسعة. أين تمكنت من فك ملابسات القضية وتحديد هوية الفاعلين.

و يتعلق الأمر بإبنة صاحبة البيت التي تركت منزل والدتها منذ مدة وتعيش رفقة عشيقها بشقة بتيشي. والتي مكنته من الدخول إلى بيت والدتها بعدما علمت بوجود إبنة خالتها بمفردها في البيت.

الفرقة المحققة تمكنت من توقيف المشتبه فيها وشريكها بشاطئ البحر بباكارو بتيشي. كما تمكنت من إسترجاع بعض المسروقات والتي قاما المشتبه فيهما بالتصرف فيها.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض (سكين). مع ظرف ضعف الضحية الإخفاء والمشاركة.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما عقوبة 03 سنوات حبس نافذة. مع غرامة مالية قدرها 400.000 دج.