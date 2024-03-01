بجاية: القبض على شخصين يقومان بالسرقة ليلا بأميزور

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أميزور ببجاية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 25 سنة. يحترفان السرقة بالكسر ليل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض مدرسة إبتدائية وسط مدينة أميزور لعملية السطو ليلا مست أجهزة إلكترونية ومعدات أخرى من طرف مجهولين. الفرقة المحققة وبعد مباشرة عمليات بحث وتحري واسعة تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه.

وبعد التحقيق مع هذا الأخير تبين تورطه في عدة سرقات في نفس الليلة مست بالإضافة إلى المدرسة الإبتدائية. مقر جمعية خيرية ومنزل لأحد الخواص. أين إستولى رفقة شريك له على عدة أغراض ومعدات وأجهزة إلكترونية وقاموا بإخفاء تلك المسروقات داخل أحراش بمخرج المدينة. كما قاموا ببيع بعض الأجهزة الإلكترونية تتمثل في جهازي تلفاز لصاحب محل تجاري بالمنطقة.

كما تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيه الثاني وإسترجاع جميع المسروقات التي قاما المشتبه فيهما بإخفائها أو بيعها وإعادتها إلى مالكيها.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالكسر مع توفر ظرفي الليل و التعدد و التسلق. و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع. في حين إستفاد المشتبه فيه الثاني من استدعاء مباشر