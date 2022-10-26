بجاية: القبض على مقترفي جريمة قتل شاب بحي إغيل أوعزوق

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و30 سنة تورطا في قضية القتل العمدي لشاب يبلغ من العمر 35 سنة.

تفاصيل العملية جاءت بعد وصول معلومات لمصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل. حول إستقبال مصلحة الإستعجالات الطبية لمستشفى خليل عمران بمدينة بجاية شخص تعرض لإعتداء عنيف بحي إغيل أوعزوق ببجاية. وهو مصاب بجروح خطيرة على مستوى الرأس. أين خضع لعملية جراحية ودخل في غيبوبة.

وبعد يومين وافته المنية نتيجة تلك الإصابات التي تعرض لها، مصالح الشرطة بمجرد علمها بهذه الأحداث. فتحت تحقيق معمق في القضية، وبعد تحريات معمقة تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما. و قد بينت التحقيقات بأن الضحية على معرفة بالجناة وليلة الحادثة وقع بينهما خلاف ثم تطور الخلاف إلى ملاسنات كلامية بين الطرفين ثم إلى إشتباك. أين إستعمل المشتبه فيهما ألواح خشبية و قاما بالإعتداء على الضحية بالضرب المبرح إلى غاية سقوطه على الأرض ثم تركاه يتخبط في دمائه دون إسعافه وغادرا المكان.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل جناية القتل العمد بإستعمال أسلحة بيضاء. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.