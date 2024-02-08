بجاية: القبض على مُجرم ينشر الرعب وسط الزوار المتوافدين على فضاءات التنزه

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لمجرم خطير (ب.ب)، البالغ من العمر 30 سنة ينحدر من ولاية بجاية، محل بحث لعدة أوامر بالقبض.

وزرع المتهم، الرعب وسط المواطنين وتورط في عدة قضايا لاسيما الإعتداء على المواطنين، السرقة المتعددة والتحريض عليها المتاجرة بالمخدرات، السطو على السيارات وكذا السياح المتوافدين من مختلف الولايات.

وتعود وقائع القضية على إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، لعدة شكاوي من قبل مواطنين بخصوص تعرضهم لأفعال إجرامية وسرقات مختلفة على مستوى المناطق السياحية قورايا، كاب كاربون، وزيقواط، من قبل شخص معروف ذو سوابق عدلية.

ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة، من تحديد الأماكن التي يتردد عليها هذا الأخير، بالإستغلال الجيّد للمعلومات. تم وضع خطة محكمة وتشكيل أمني وغلق جميع المنافذ المحتمل أن يفر منها.

وكُلِلت هاته العملية بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي والمدبر لهاته السرقات وهو في حالة الإستعداد للقيام بمحاولة سرقة أحد الضحايا. حيث يعتبر مجرم خطير ومحل بحث كان في حالة فرار أين تم توقيفه وهو يحمل بيده مفك براغي كان يستعمله في عملية السرقة.

المشتبه فيه عند توقيفه أبدى مقاومة شديدة وعنيفة وحاول الهرب من قبضة مصالح الدرك.إلا أن الخطة الموضوعة و تشكيل الأفراد حال دون فراره، ليتم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، الذي أمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية بواد غير.