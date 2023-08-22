بجاية: الكشف عن مرآب سري لذبح الدجاج وتوزيعه

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 450 كلغ من الدجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للإستهلاك البشري ببلدية أميزور ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال مرآب بقرية معوشي أحمد بلدية أميزور (بجاية)، من أجل ذبح الدجاج وتوزيعه بطريقة غير شرعية.

وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف شخصان يبلغان من العمر 28 و37 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية سطيف، بداخل المرآب.

وبعد تفتيش المكان تم العثور على دجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للإستهلاك البشري. وبعد الإستفسار مع صاحب المذبح وطلب للوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط. أكد أنه لا يحوز على الوثائق التي تسمح له بذلك. على إثرها تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة الإجراءات القانونية.

العملية أسفرت عن حجز (124) دجاجة منزوعة الأحشاء بوزن قدره 450 كغ، (03) قارورات غاز البوتان (01) مذبحة ( آلة وضع الدجاج بعد الذبح مباشرة.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة مع وضع العتاد المحجوز بالمحشر البلدي.