بجاية: المجاهد والمؤرخ”جودي أتومي” في ذمة الله

توفي ظهر اليوم الجمعة، المجاهد والمؤرخ “جودي أتومي” تاركا وراءه رصيدا كبيرا من كتاباته حول ثورة التحرير 54.

المرحوم وبعد ان جاهد في صفوف الثورة كضابط بجيش التحرير تفرغ بعد الإستقلال الى كتابة الذاكرة التاريخية أين تمكن من تأليف 10 كتب تناول فيها محطات ثورة التحرير.

وكانت أخر مؤلفاته بالصورة و الكتابة عن المسار النصالي لعدد من المجاهدين و الشهداء.

المرحوم يعد أحد أبطال ثورة التحرير ومن بين شهود عيان عن اطوار إنعقاد مؤتمر الصومام بإفري أوزلاقن.

كما ساهم في كتابة وإثراء ذاكرة الولاية الثالثة التاريخية التي تعد منطقة صنعت أمجاد الجزاىر و نضالات الأبطال، لتبقى نضال والأعمال الأدبية للمرحوم جودي أتومي راسخة لأجيال الجزائر.