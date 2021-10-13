بجاية: المدرسة العليا للإعلام الآلي باميزور تستقبل 700 طالب أجنبي عن 34 دولة

تستقبل المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الكائنة بالقطب الجامعي التكنولوجي باميزور في ببجاية نحو 700 طالب أجنبي عن 34 بلدا.

بالاضافة الى مئات الطلبة الجامعيين من مختلف ولايات الوطن التحقوا بهذه المدرسة بمناسبة دخولها السنة الثانية من انطلاق هذه المدرسة في تكوين الطلبة الجامعيين في تخصص الاعلام الالي.

فتح هذه المدرسة العليا امام الطلبة الجامعيين ياتي تعزيزا للتخصص في الذكاء الاصطناعي، تضاف الى الصرح التكنولوجي لسيدي عبد الله و توفر تخصصات علمية في التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أن الصرح الجامعي كان من المقرر أن يلتحق به طلبة تخصص العلوم الدقيقة قبل أن يتم تحويله بقرار من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى مدرسة عليا للإعلام الألي.