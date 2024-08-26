قناة النهار بجاية : المصطافون يحولون الشواطىء إلى مكب للنفايات بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أوت 2024 - 20:44 شارك غرِّد أرسل 34 0 بجاية : المصطافون يحولون الشواطىء إلى مكب للنفايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Fr7lU اقرأ أيضا ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة قناة النهار 09 أوت يوسف أوشيش: هناك ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع السياحي المهم قناة النهار 23 أوت بلا زعاف مع أ.الدكتور بكيس : عقدة خدمة الزبون في الجزائر قناة النهار 18 أوت الكاريكاتير يواصل المقاومة في عصر السوشل ميديا قناة النهار 10 أوت منسق عام لجمعية حماية المستهلك : " للأسف وصلنا للشعودة الالكترونية" قناة النهار 22 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد ردة فعل بن قرينة عندما فاجئه النوي في الشارع قناة النهار 20 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت يوسف اوشيش :" سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا" قناة النهار 23 أوت بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت إبراهيم مراد : المرشح عبد المجيد تبون راح يزيد يطلّع الأجرة بنسبة %100 قناة النهار 24 أوت