بجاية: النظام الآلي للبصمات يطيح بسارق محل للحلاقة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة. تورط في قضية السرقة مع التخريب العمدي لملك الغير وحيازة المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى من طرف صاحبة محل للحلاقة. مفادها تعرض محلها التجاري الكائن بحي سيدي علي لبحر بجاية إلى السرقة وإتلاف معدات ومساحيق المستعملة للحلاقة والتجميل من طرف مجهولين.

وبعد تنقل عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان وإجراء المعاينات الميدانية من رفع البصمات وجمع الأدلة من مسرح الجريمة. وبعد إخضاع البصمات المسترجعة وإستغلالها عن طريق نظام التعرف الآلي للبصمات تبين تطابقها مع بصمات المشتبه فيه المسبوق القضائي. والمعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة المقيم بحي قريب من محل الضحية.

بعد تكثيف الأبحاث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه. هذا الأخير أثناء توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبطت بحوزته قطعة من المخدرات مهيأة للإستهلاك.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضيتي السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة. و التخريب العمدي لملك الغير، حيازة المخدرات قصد الإستهلاك الشخصي.

كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000 دج، مع مبلغ مالي قدره 30.000 دج تعويض للضحية.