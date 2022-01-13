بجاية..الوالي يأمر بالإسراع في توزيع الحصص السكنية الشاغرة

أمر والي ولاية بجاية رؤساء الدوائر بالولاية، بصفتهم يترأسون لجان توزيع السكن على مستوى الدوائر بالإسراع في الإعلان عن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية الإجتماعية.

واالتي بقيت شاغرة لسنوات بعدد من بلديات ولاية بجاية.

وجاء ذلك في إجتماع مع رؤساء الدوائر و المديريين المعنيين بقطاع السكن أين إستعرض وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ.

كما تم التطرق الى وضعية كل مشروع سكني عبر كل البلديات.

كما أعطى تعليمات صارمة من أجل اادفع بوتيرة أشغال لمختلف البرامج السكنية المسجلة.

وألزم رؤساء دوائر بالمتابعة الدورية للمشاريع وايجاد حلول فورية لصعوبات التي قد تعترض تقدم المشاريع.