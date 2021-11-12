بجاية: الوالي يأمر بالتكفل الجيد بمرضى الكوفيد بالمستشفى الجامعي

أعطى والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، تعليمات صارمة للقائمين على قطاع الصحة بضرورة التكفل والرعاية الحسنة بالمرضى خاصة المصابين بجائحة كورونا.

وبالخصوص الذين يمكثون حاليا بالمستشفى الجامعي خليل عمران الذي زاره الوالي رفقة مدير الصحة.

أين عاين خلالها الوالي ظروف استشفاء المرضى وكذا المصابين بوباء كورونا، بالإضافة الى معاينته لمحطة الأوكسجين التي تم اقتناءها من ميزانية على خلفية عودة موجة الكورونا خاصة بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات هذه الأيام.

كما اعطى تعليمات لمسؤولي القطاع بتكثيف عمليات التلقيح في المراكز الخارجية، أي الفضاءات الإضافية الجوارية خارج الهياكل الصحية، توسيعها وتقريبها من المواطنين.

وهذا بفتح لهذا الغرض نقاطا للتلقيح بكل الفضاءات المفتوحة خاصة المساحات أين يتواجد المواطنون بكثرة.