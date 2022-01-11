بجاية..الوالي يأمر بتسريع أشغال الأشطر المتبقية من مشروع طريق السيار
أمر والي ولاية بجاية نور الدين كربوش، كل المتدخلين في مشروع منفذ طريق السيار الرابط بجاية بالطريق السريع شرق غرب من أحنيف الى غاية ميناء بجاية على مسافة 100 كلم تتمة أشغال الأشطر المتبقية.
وأمر جمبع الفطاعات المتدخلة في المشروع بالتنسيق المحكم لرفع كل العوائق والنقائص مع إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أسغال هذا المشروع الحيوي.
كما ألح على العمل لتسريع وتيرة الإنجاز لكي يتم تسليم شطر الممتد من تقريت الى سيدي عيش عاجلًا.
وشدد الوالي خلال لقاء له مع كافة المتدخلين على تعزيز ورشات المشروع بالوسائل البشرية والمادية اللازمة و اعطاء دفع قوي للشطر الممتد من منطقة سيدي عيش الى تقريت.
بجاية: الدرك الوطني يحجز أكثر من 8 ألاف وحدة من الخمور بفرعون عشية الإحتفال بالسنة الجديدة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بأحد المستودعات المتواجدة بقرية إشكابن بلدية فرعون ولاية بجاية.
على إثر هذه المعلومة وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد مكان المستودعات بالضبط والخاصة بشخص يبلغ من العمر 52 سنة. بالإضافة إلى ذلك، أخوه البالغ من العمر 46 سنة ينحدران من ولاية بجاية. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم مداهمتهم.
كما أسفرت العملية على حجز 8502 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. على إثرها تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة.
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بجاية: حجز أزيد من 19 ألف وحدة من الخمور قادمة من اقبو
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.
تعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. بدون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو . على إثر هاته المعلومة تم وضع تشكيل أمني و نقاط مراقبة. على جميع المنافذ والمسالك المحتمل أن تسلكها الشاحنة.
كما أسفرت العملية على توقيفها والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 20 سنة ، ينحدر من ولاية بجاية. بعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام تقدر بــــ19340 وحدة.
ليتم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الإطراف أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.
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