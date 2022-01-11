بجاية..الوالي يأمر بتسريع أشغال الأشطر المتبقية من مشروع طريق السيار

أمر والي ولاية بجاية نور الدين كربوش، كل المتدخلين في مشروع منفذ طريق السيار الرابط بجاية بالطريق السريع شرق غرب من أحنيف الى غاية ميناء بجاية على مسافة 100 كلم تتمة أشغال الأشطر المتبقية.

وأمر جمبع الفطاعات المتدخلة في المشروع بالتنسيق المحكم لرفع كل العوائق والنقائص مع إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أسغال هذا المشروع الحيوي.

كما ألح على العمل لتسريع وتيرة الإنجاز لكي يتم تسليم شطر الممتد من تقريت الى سيدي عيش عاجلًا.

وشدد الوالي خلال لقاء له مع كافة المتدخلين على تعزيز ورشات المشروع بالوسائل البشرية والمادية اللازمة و اعطاء دفع قوي للشطر الممتد من منطقة سيدي عيش الى تقريت.

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