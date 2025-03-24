بجاية: الوالي يأمر بتسريع وتيرة أشغال محطة تحلية مياه البحر “تيغرمت”

أمر والي بجاية، كمال الدين كربوش، المؤسسات المكلّفة بإنجاز للمرحلة الأخيرة من مشروع محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت - بلدية توجة، بتسريع وتيرة الأشغال لضمان إتمام المشروع في آجاله المحددة.

وفي زيارة فجائية قادته صبيحة اليوم الاثنين لتفقد مدى تقدم أشغال المحطة، عاين الوالي الأنظمة الداخلية للمحطة. ووقف على مدى تقدم أشغال ربط الكهرباء. وكذا أشغال التهيئة الخارجة.

وأكد مدير مشروع الشركة الجزائرية للطاقة أن المحطة تخضع حاليا للتجارب الأولية. مشيراً إلى أن كل التدابير اتُّخذت من أجل تسليم المحطة في الآجال المحددة.