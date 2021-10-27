بجاية: الوالي يمنح إنذارا للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي بسيدي عيش

وجه والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش إنذارا أخيرا للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي الكائنة ببلدية سيدي عيش بعد تسجيل تأخر كبير في وتيرة الأشغال.

وعدم إلتزام صاحب المؤسسة الخاصة بالموعد المحدد لتسليم المشروع الذي يعول عليه كثيرا لحل مشكل مياه الصرف الصحي بمنطقة حوض الصومام وإستغلال هذه الثروة المائية في مجال السقي الفلاحي.

المشروع عرف عدة زيارات لوزراء سابقين لقطاع الموارد المائية بغية تحريك هذا المشروع الضخم. الذي، لم تتعد به نسبة الإنجاز 65 %.