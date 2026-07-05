بجاية.. انتشال جثة شاب غرق في شاطئ بني يني بعد ثلاثة أيام من البحث

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، مساء اليوم، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة، بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث إثر فقدانه في البحر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن عملية انتشال الضحية تمت على الساعة 18:20 بشاطئ بني يني، ببلدية بني كسيلة، دائرة أدكار، حيث تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم 3 جويلية، على الساعة 08:38، عقب تلقي بلاغ عن فقدان شاب في البحر بالشاطئ ذاته، لتباشر عمليات البحث التي تواصلت إلى غاية العثور عليه متوفى.