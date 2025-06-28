بجاية.. انتشال جثة غريق بشاطئ الحماديين في تيشي

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من انتشال جثة غريق بشاطئ الحماديين ببلدية و دائرة تيشي ولاية بجاية.

حسب بيان المصالح ذاتها تدخلت فرقة الغطاسين اليوم في حدود الساعة 19:10 لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 16 سنة.

الضحية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت المصالح ذاتها قد تدخلت يوم أمس على الساعة 15:24 من أجل البحث عن شخص غريق في البحر.

العملية تم تسخير لها فرقة الغطس متكونة من 8 غطاسين، زورق نصف صلب، وسيارة إسعاف.