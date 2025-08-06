بجاية: انتشال جثة غريق بشاطئ تيقصرت

انتشل أعوان الحماية المدنية صباح اليوم الاربعاء، ببجاية، جثة غريق شاطئ تيقصرت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية

وأوضح نفس المصدر أنه تم انتشال جثـة غريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة على الساعة 8سا15د تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. بالمستشفى المحلي.

وأضاف المصدر أن عملية التدخل انطلقت يوم 31جويلية الماضي على الساعة 10سا15د من أجل البحث عن شخص غريق في البحر بشاطئ تيقصرت. ببلدية ملبو دائرة سوق الاثنين

وقد تم تسخير لهذه العملية فرقة الغطس متكونة 16 غطاس. و مفتش الشواطئ إضافة إلى زورقين نصف صلب و قارب نصف مطاطي و سيارة إسعاف.